Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep:1-2

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Emin Yıldırım (xxx), Kamil Çetin(xxx)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx), Okan (xx), Cüneyt (xx), Tomislav (xx), Doğa (xx), Furkan (xx), Cumali (xx), Sedat (xx), Kethevoama (xx)- (Dk. 72 Muhammed (xx), Mahatma (xx), Beleck (xx)- (Dk. 54 Mehmet (xx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP : Günay (xxx), Uğur (xxx), Ahmet (xx), Yalçın (xx), Mehmet (xx), Bjarnason (xx), Segbefia (xx), Oğulcan (xxx), Kerim (xx) (Dk. 62 Jefferson (xx), Erhan (xx)- (Dk. 74 Silva (xx), Poepon (xxx) (Dk. 80 Sow (xxx)
GOLLER: Dk. 20 Erhan Çelenk, Dk. 90+1 Moussa Sov (Gazişehir Gaziantep), Dk. 56 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)
SARI KARTLAR: Dk.42 Furkan, Dk. 86 Vukovic (Balıkesirspor Baltok) - Dk. 40 Bjarnason, Dk. 82 Ahmet, Dk. 90+1 Oğulcan (Gazişehir Gaziantep)
Spor Toto 1'inci Lig'in 32'inci haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Gazişehir Gaziantepli oyuncu Erhan Çelenk'in 20'nci dakikada bulduğu golle sona erdi. Karşılaşmanın 56'ıncı dakikasında ev sahibi Balıkesir Baltok Sedat Şahintürk ile beraberliği yakaladı. Play-Off'a kalma mücadelesi veren Gazişehir Gaziantep'e 3 puanı getiren golü ise bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Moussa Sow 90+1'de kaydetti.