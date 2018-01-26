Balıkesirspor Baltok - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xxx), Gökmen Olgaç (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (xxx)- Uğur (xxx), Oğuz (xxx), Cüneyt (xxx), Bülent (xxx), Cumali (xxx), Nizamettin (xxx) (Dk. 78 Oğuzhan xx), Otoo (xxx), Aissati (xx) (Dk. 64 Furkan xx), Sedat (xxx) (Dk. 80 Mehmet xx), Abdulkadir (xxx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu (xx)- Tolga (xx), Acka (xx), Trtovac (xxx), Hakan Arslan (xx), Scuk (xx), Metin (xx) (Dk. 74 Selim x), Burhan (xx) Gökhan (x) (Dk. 46 Abdulkadir xx), Erhan (xx), Nobre (xx) (Dk. 46 Bekamenga xx)

GOLLER: Dk. 37 Otoo, Dk. 55 Sedat (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Gökhan, Metin (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1'inci Lig'de son maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yenerek play-off yolunda umutlanan Balıkesirspor Baltok, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da evinde aynı sonuçla yenerek tırmanışını sürdürdü. Maçın ilk yarısı Mahatma Otoo'nun 37'nci dakikada attığı golle Balıkesirspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti. Maçın ikinci devresinde Sedat'ın 55'inci dakikada attığı gol, galibiyeti perçinledi. Balıkesirspor Baltok puanını 29'a çıkararak "Zirve yarışında ben de varım" dedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 25 puanda kalarak play-off yarışında darbe aldı.

5'inci dakikada Burhan’ın sert şutu kaleci Atilla’da kaldı.

37'nci dakikada Balıkesirspor Baltok 1-0 öne geçti. Sedat'ın ortasında Tolga'dan seken top Otoo'nun önünde kaldı. Kırmızı-beyazlıların etkili golcüsü nefis bir şutla ağları havalandırarak Balıkesirspor Baltok'u 1-0 öne geçirdi.

41'inci dakikada Sedat'ın ceza sahası içinden sert vuruşu yandan auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Balıkesirspor Baltok'un 1-0 üstünlüğü ile kapandı.

55’inci dakikada Balıkesirspor farkı ikiye çıkardı. Abdulkadir'in pasını kafa vuruşuyla filelere gönderen Sedat golden sonra taraftarlara asker selamı verdi: 2-0.

72'nci dakikada Sedat, kaleci Hakan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderemedi.

Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-0 Balıkesirspor Baltok'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

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