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Balıkesirspor Baltok'a Başkan Kafaoğlu'ndan ziyaret

ANTALYA, () - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesirspor Baltok'un Antalya’da devam eden kampını ziyaret etti. Başkan Kafaoğlu,"Türkiye’nin tanıdığı, bildiği, herkesin sevdiği, saydığı hocamızı sizlerle...

Balıkesirspor Baltok'a Başkan Kafaoğlu'ndan ziyaret

ANTALYA, () - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesirspor Baltok'un Antalya’da devam eden kampını ziyaret etti. Başkan Kafaoğlu,"Türkiye’nin tanıdığı, bildiği, herkesin sevdiği, saydığı hocamızı sizlerle ve Balıkesirspor’la buluşturduk. Hocamızdan ümitliyiz, Balıkesirspor’u daha iyi noktalara getirecektir. Asıl olan futbolcuların hocalarına, yöneticilerine ve bizlere güvenmesidir. Biz sizlere güveniyoruz, her zaman yanındayız" dedi.

Başkan Kafaoğlu, Balıkesirspor Baltok Başkanı Remzi Boncuk, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Hocaoğlu, Karesi Belediye Meclis Üyesi Cemal Kocataş ve takım yöneticileri ile birlikte kampı ziyaret etti. Antrenmanı izleyen Başkan Kafaoğlu göreve yeni başlayan teknik direktör Giray Bulak’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, futbolculara başarılar diledi.

“SİZLERE GÜVENİYORUZ”

Antrenman sonrası kısa bir konuşma yapan Kafaoğlu, teknik direktöre ve futbolculara güvendiğini belirterek şunları söyledi:

“İkinci yarının birinci yarıdan daha iyi geçmesini diliyorum. Yeni hocamız geldi, Türkiye’nin tanıdığı, bildiği, herkesin sevdiği, saydığı hocamızı sizlerle ve Balıkesirspor’la buluşturduk. Hocamızdan ümitliyiz, Balıkesirspor’u daha iyi noktalara getirecektir. Asıl olan futbolcuların hocalarına, yöneticilerine ve bizlere güvenmesidir. Biz sizlere güveniyoruz, her zaman yanındayız. Herkes işini iyi yaparsa başarı öyle gelir. Başkan, yönetici, teknik heyet işini yapacak, futbolcu da sahada işini iyi yapacak. Kendinizi Balıkesirspor’a adanmış hissedeceksiniz. Balıkesirspor bizim markamız. Takım ruhu önemli, bunun içinde birbirinizi sevmeniz lazım, hataları bir kenara bırakacaksınız, fedakarlık yapacaksınız, sevgi, saygı, sabır fedakarlık ve sadakat önemli. Böyle olursa başarı olur. Sizlere yürekten inanıyoruz, başarılar diliyoruz."

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

 

 

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