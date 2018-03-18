Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...

Balıkesirspor Baltok: 0 - İstanbulspor: 1

Balıkesirspor Baltok kaptanı Nizamettin Çalışkan, sahayı terk etmek istedi BALIKESİR / STAT: Balıkesir Atatürk HAKEMLER: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan...

Balıkesirspor Baltok: 0 - İstanbulspor: 1

Balıkesirspor Baltok kaptanı Nizamettin Çalışkan, sahayı terk etmek istedi

BALIKESİR /

STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Rahmi Anıl Başaran), Muhammed Ali Doğan (Dk. 70 Burak Çalık), Furkan Çil, Sedat Şahintürk (Dk. 75 Mehmet Boztepe), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay (Dk 90 1 Muhsin Yıldırım), Onur Ergün, Cajic, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Eslem Öztürk (Dk. 90 Wellington), Ali Dere, Tuncer Duhan Aksu, İbrahim Yılmaz (Dk. 85 Bougouhi)
GOLLER: Dk. 56 Cajic (Penaltıdan) (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Dk. 29 Yalçın Kılınç, Dk 88 Eslem Öztürk (İstanbulspor) Dk. 81 Uğur Aygören (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1. Lig'in 28'inci hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.
Bu arada 75. dakikada Balıkesirspor Baltok kaptanı Nizamettin Çalışkan, kendi taraftarının tepkisi üzerine sahayı terk etmek istedi. Kaptanlık bandını çıkaran Nizamettin'i teknik direktör Giray Bulak ile takım arkadaşları ikna etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314