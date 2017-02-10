Balıkesirspor Ayvalık'ta stres atacak

Teknik direktör Can Cangök, "Futbolcularımız için güzel bir değişiklik olsun, kafalarını dinleyip rahatlasınlar, stres atsınlar düşüncesiyle Ayvalık kampını ayarladık. Türkiye'nin en güzel yörelerinden biri olan Ayvalık'ta takımdaşlığı güçlendirip, maça daha iyi konsantre olmaya çalışacağız" diye konuştu. Ligdeki puan kayıplarına Göztepe maçıyla son vermek istediklerini söyleyen Cangök, "İki haftadır kaybediyoruz. Galibiyete herkesten fazla bizim ihtiyacımız var" dedi.
Teknik direktör Can Cangök, "Futbolcularımız için güzel bir değişiklik olsun, kafalarını dinleyip rahatlasınlar, stres atsınlar düşüncesiyle Ayvalık kampını ayarladık. Türkiye'nin en güzel yörelerinden biri olan Ayvalık'ta takımdaşlığı güçlendirip, maça daha iyi konsantre olmaya çalışacağız" diye konuştu. Ligdeki puan kayıplarına Göztepe maçıyla son vermek istediklerini söyleyen Cangök, "İki haftadır kaybediyoruz. Galibiyete herkesten fazla bizim ihtiyacımız var" dedi.