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Balıkesirspor Ayvalık'ta stres atacak

TFF 1'inci Lig'de son iki maçını kaybeden ve Göztepe derbisiyle birlikte yeni bir sayfa açmak isteyen Balıkesirspor, zorlu deplasmanın hazırlıklarına yarından itibaren Ayvalık'ta devam edecek. Maç öncesi Ayvalık'ta kamp yapacak kırmızı...

Balıkesirspor Ayvalık'ta stres atacak
TFF 1'inci Lig'de son iki maçını kaybeden ve Göztepe derbisiyle birlikte yeni bir sayfa açmak isteyen Balıkesirspor, zorlu deplasmanın hazırlıklarına yarından itibaren Ayvalık'ta devam edecek. Maç öncesi Ayvalık'ta kamp yapacak kırmızı beyazlılar, ilçedeki Küçükköy Stadı'nda antrenman yapacak. Balıkesirspor, pazar günü öğleden sonra Ayvalık'tan İzmir'e giderek maç saatini beklemeye başlayacak.
Teknik direktör Can Cangök, "Futbolcularımız için güzel bir değişiklik olsun, kafalarını dinleyip rahatlasınlar, stres atsınlar düşüncesiyle Ayvalık kampını ayarladık. Türkiye'nin en güzel yörelerinden biri olan Ayvalık'ta takımdaşlığı güçlendirip, maça daha iyi konsantre olmaya çalışacağız" diye konuştu. Ligdeki puan kayıplarına Göztepe maçıyla son vermek istediklerini söyleyen Cangök, "İki haftadır kaybediyoruz. Galibiyete herkesten fazla bizim ihtiyacımız var" dedi.

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