Balıkesirspor acele etmiyor

TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor, 2 Ocak'ta başlayan Antalya kampına bugün nokta koyarak cumartesi günü Ümraniyespor'la deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk maçı için İstanbul'a geçecek.

Sözleşmesini tek taraflı feshederek Şanlıurfaspor ile anlaşan N'Daudet dışında kadrosunu koruyan kırmızı beyazlılarda Antalya kampına katılan Eskişehirsporlu Erkut Şentürk sözleşme imzalamak için transfer yasağının kalkmasını beklerken, sezon başında Beşiktaş'a transfer olan genç savunma oyuncusu Muhammet Can'ın ise geri döneceği öğrenildi. Sezon başında lisans çıkarılmayan Cüneyt Köz'ün kadroya dahil edilmesiyle savunmada biraz olsun rahatlayan teknik direktör Can Cangök'ün bazı mevkilere takviye yapılmasında ısrar ettiği, transfer yasağını kaldırmak açmak için kaynak arayan yönemin ise aceleci olmayacağı belirtildi.

