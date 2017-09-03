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Balıkesirspor'a lisans müjdesi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Başkanı Rezmi Boncuk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Ulusal Kulüp Lisansı'nı çıkarmaları için 20 Eylül'e kadar ek süre verdiğini açıkladı. Lisans yenilemekle ilgili bir sorunlarının...

Balıkesirspor'a lisans müjdesi
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Başkanı Rezmi Boncuk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Ulusal Kulüp Lisansı'nı çıkarmaları için 20 Eylül'e kadar ek süre verdiğini açıkladı.
Lisans yenilemekle ilgili bir sorunlarının olmadığını belirten Başkan Boncuk, "Ulusal Kulüp Lisansı'nın alınmasına ilişkin sportif, personel, idari, hukuki, mali ve altyapı kriterleriyle ilgili gerekliliklerin tamamını yerine getirip, dosyayı Futbol Federasyonuna teslim ettik" diye konuştu.
Ulusal Kulüp Lisansı'nın onayına ilişkin açıklamanın TFF tarafından yapılacağını belirten Recep Boncuk, "Balıkesirspor da lisansını alacak. Sıkıntı yaşamayız" dedi.
Federasyon'un belirlediği kriterleri yerine getiremeyip lisansını yenileyemeyen kulüpler en az 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Son 2 yılda çok sayıda kulüp bu yüzden puan silme cezası aldı. Federasyon, lisansını yenileyen kulüpleri 11 Mayıs'ta açıklayıp eksikleri bulunanlara ise en son 20 Eylül'e kadar ek süre tanıdı. 

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