Balıkesirspor'a Eray'dan veda

BALIKESİRSPOR'da sözleşmesi sona eren oyuncularından Eray Ataseven, 1'inci Lig takımı Ümraniyespor'la oynanan sezonun son maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.Balıkesirspor'la sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan Eray, yaptığı açıklamada, "3 yılda 90 maçta formasını gururla giydiğim, iyisiyle kötüsüyle sonuna kadar mücadele ettiğim, çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar, kardeşlikler edindiğim, çok sevdiğim ve çok sevildiğim Balıkesir'den Balıkesirspor taraftarı olarak ayrılıyorum" dedi.Veda açıklamasında Balıkesirspor'la ileride yolunun yine kesişebileceğine dikkat geçen genç futbolcu, şöyle devam etti:"Kim bilir belki yollarımız bir gün yine kesişir. Şimdilik yeni hayaller, yeni hedefler, yeni kavgalar zamanı. Tüm dualarım sizlerle olacak ve inşallah Balıkesirspor hak ettiği değeri görüp, çok güzel yerlere gelecek. Hakkım geçtiyse helal olsun, sizlerde hakkınızı helal edin. Allaha emanet olun."Balıkesirspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından 2014-15 sezonunda Manisaspor'dan Bülent Cevahir ve Murat Gürbüzerol'la birlikte transfer edilen Eray, 3 yıl boyunca 90 resmi maçta forma giyip, 5 gol attı.

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