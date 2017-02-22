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Balıkesirspor 5-0'ın toplarını satıyor

TFF 1'inci Lig'deki Balıkesir derbisinde Bandırmaspor'u 5-0 mağlup eden Balıkesirspor, 1976'ta başlayan 41 yıllık rekabette en farklı galibiyeti alırken, kırmızı beyazlı yönetim, bu müsabakada kulllanılan toplardan 5'ini satışa çıkardı....

Balıkesirspor 5-0'ın toplarını satıyor
TFF 1'inci Lig'deki Balıkesir derbisinde Bandırmaspor'u 5-0 mağlup eden Balıkesirspor, 1976'ta başlayan 41 yıllık rekabette en farklı galibiyeti alırken, kırmızı beyazlı yönetim, bu müsabakada kulllanılan toplardan 5'ini satışa çıkardı.
Teknik Direktör Can Cangök ve futbolcular tarafından imzalanan toplardan birinin müzeye konulacağı, diğer dört topun satılacağı açıklandı. Toplardan birini derbide 2 gol atan kaptan Burak'ın satın aldığı, diğerlerinin bağış karşılığı isteklilere verileceği belirtildi. Bu arada kırmızı beyazlı taraftarlar, sosyal medyada 5-0'lık galibiyetle ilgili esprili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İlginç paylaşımlardan bazıları şöyle: "Valilik'ten açıklama: Yoğun gol yağışından dolayı, Bandırma'da yaraları sarmak için 5 gün tatil ilan edildi... Bandırmaspor, ismini Bandırma5sp0r olarak değiştireceğini KAP'a bildirdi... Vilayet 5 İlçe: 0..."

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