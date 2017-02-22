Balıkesirspor 5-0'ın toplarını satıyor

Teknik Direktör Can Cangök ve futbolcular tarafından imzalanan toplardan birinin müzeye konulacağı, diğer dört topun satılacağı açıklandı. Toplardan birini derbide 2 gol atan kaptan Burak'ın satın aldığı, diğerlerinin bağış karşılığı isteklilere verileceği belirtildi. Bu arada kırmızı beyazlı taraftarlar, sosyal medyada 5-0'lık galibiyetle ilgili esprili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İlginç paylaşımlardan bazıları şöyle: "Valilik'ten açıklama: Yoğun gol yağışından dolayı, Bandırma'da yaraları sarmak için 5 gün tatil ilan edildi... Bandırmaspor, ismini Bandırma5sp0r olarak değiştireceğini KAP'a bildirdi... Vilayet 5 İlçe: 0..." FOTOĞRAFLI
Teknik Direktör Can Cangök ve futbolcular tarafından imzalanan toplardan birinin müzeye konulacağı, diğer dört topun satılacağı açıklandı. Toplardan birini derbide 2 gol atan kaptan Burak'ın satın aldığı, diğerlerinin bağış karşılığı isteklilere verileceği belirtildi. Bu arada kırmızı beyazlı taraftarlar, sosyal medyada 5-0'lık galibiyetle ilgili esprili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İlginç paylaşımlardan bazıları şöyle: "Valilik'ten açıklama: Yoğun gol yağışından dolayı, Bandırma'da yaraları sarmak için 5 gün tatil ilan edildi... Bandırmaspor, ismini Bandırma5sp0r olarak değiştireceğini KAP'a bildirdi... Vilayet 5 İlçe: 0..." FOTOĞRAFLI