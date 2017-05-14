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Balıkesirli Judocu İrem'den Azerbaycan'da altın

BALIKESİRLİ milli judocu İrem Korkmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4'üncü İslam Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Haydar Aliyev Arena'daki müsabakalarda 52 kiloda tatamiye çıkan...

Balıkesirli Judocu İrem'den Azerbaycan'da altın
BALIKESİRLİ milli judocu İrem Korkmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4'üncü İslam Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Haydar Aliyev Arena'daki müsabakalarda 52 kiloda tatamiye çıkan İrem Korkmaz, madalya mücadelesine çeyrek finalde Kazak Almukhanbetova'yı 4-1 yenerek başladı. Ardından Cezayirli Moussa'yı puanla aşan milli judocu, finalde Azeri Nazakat Azizova ile karşılaştı. Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev'in de izlediği maçı kazananan Korkmaz altın madalyaya uzandı.  
Spor yaşantısını Altıeylül Belediyespor'da sürdüren 19 yaşındaki judocu 2015'te ümitlerde dünya 3'üncüsü olurken, Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı. 2016'da gençlerde Balkan ve gymnasiade şampiyonluğuna ulaştıktan sonra aynı yıl İspanya'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında gençlerde gümüş madalya kazanan başarılı judocu, 2017'de ise Yunanistan'da Avrupa gençler şampiyonu oldu. Genç sporcu, en büyük hayalinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak ve kürsüye çıkmak olduğunu söyledi. 

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