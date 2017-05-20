Balıkesir Karesispor-Ankara Orman Gençlik: 63 64

BALIKESİR Karesispor, Türkiye Basketbol 2'nci Ligi Final Grubu'ndaki 9'uncu maçında kendi sahasında en yakın takipçisi Ankara Orman Gençlik'e 64-63 yenilerek 1'inci Lig'e yükselme umudunu Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı son müsabakaya bıraktı.Karesispor karşılaşmaya Okan Özpamir, Azizcan Özdemir, Cahit Turan, Sezgin Eriş, Berkay Gülek; Ankara Orman Gençlik ise Berkay Demirci, Çağıl Topbaş, Hasan Karabulut, Mesut Kadir Çipa ve Ahmet Kaplan ilk beşi ile başladı. Konuk takım büyük çekişmeye sahne olan zorlu randevunun ilk periyodunu 23-18, ilk yarısını 33-32, üçüncü çeyreğini ise 50-48 önde geçti. Son periyotta Karesisspor farkı bir ara 2 sayıya kadar indirmesine rağmen salondan 1 sayı farkla mağlup ayrıldı.Bugün oynanan maçlar sonunda Ormanspor, Antalyaspor ve Karesispor 9'uncu haftayı 6'şar galibiyetle tamamladı. Final Grubu sonunda 1'inci Lig'e yükselecek 2 takım 28 Mayıs Pazar günü oynanacak Antalyaspor-Karesispor ve Orman Gençlik-Mersin Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları sonunda belli olacak.

FOTOĞRAFLI