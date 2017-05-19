Balıkesir Karesispor 1'inci Lig aşkına

TÜRKİYE Basketbol 2'nci Ligi Final Grubu'nda 9'uncu hafta mücadelesinde yarın Kurtdereli Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak Balıkesir Karesispor-Ankara Orman Gençlik maçında galip gelecek takım Erkekler Basketbol 1'inci Ligi'ne yükselecek."İyi savunma yapan taraf kazanır" diyen Karesispor antrenörü Fahri Güler, "Sezonun en önemli karşılaşmasını kendi sahamızda oynayacağız. İki takım da tüm gücünü ortaya koyacak. Zor ve sert bir müsabaka olacak. Bu ligdeki ilk sezonumuzda gösterdiğimiz başarıyı, 1'inci Ligi'ne çıkarak taçlandırmak istiyoruz. Tüm basketbolseverlerin desteğini bekliyoruz" dedi.Final Grubu'nda 8 maçta 6 galibiyet alan Karesispor 14 puanla liderlik koltuğunda, 5 galibiyet alan Orman Gençlik ise 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Karesispor son sınavında gelecek hafta Antalyaspor'la, Orman Gençlik ise Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

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