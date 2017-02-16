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Balıkesir derbisi öncesi dostluk mesajları

TFF 1'inci Lig'de pazar günü oynanacak Balıkesirspor-Bandırmaspor derbisi öncesi iki kulübün yöneticileri dostluk mesajları verdi. Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi, Bandırmaspor'u Balıkesir'in büyüklüğüne yakışır şekilde...

Balıkesir derbisi öncesi dostluk mesajları
TFF 1'inci Lig'de pazar günü oynanacak Balıkesirspor-Bandırmaspor derbisi öncesi iki kulübün yöneticileri dostluk mesajları verdi.
Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi, Bandırmaspor'u Balıkesir'in büyüklüğüne yakışır şekilde ağırlayacaklarını belirterek, "Bizler aynı şehrin çocuklarıyız. Ortak bir tarihimiz, ortak değerlerimiz var. Aynı havayı, aynı suyu paylaşıyoruz. Biz Bandırmaspor yöneticilerini ve taraftarlarını dostça karşılıyacağız. Balıkesir ilinin büyüklüğüne yakışan bir derbi olsun ve hak eden kazansın" dedi.
Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş ise, "Balıkesirspor karşılaşması bizim için 34 maçtan biri. Aynı ilin iki takımı olmamız, karşılaşmaya artı bir değer kazandırıyor. Taşkınlıkların olmadığı, kimsenin burnunun kanamadağı zevkli ve centilmence bir derbi istiyoruz" şeklinde konuştu.
Balıkesirspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada da taraftarların provokasyona gelmeden takımlarını desteklemesi istendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pazar günü ezeli rakibimiz ve ebedi dostumuz Bandırmaspor ile bir kez daha karşılaşacağız. Ülkemizin en güzel noktasında bulunan ilimizin iki güzide kulübünün mücadelesinde aslolanın dostluk olduğu unutulmamalıdır. Büyük taraftarımızın, kulübümüzün şanlı tarihine yakışır bir şekilde tribünleri doldurup, hiçbir provokasyona kapılmadan takımımızı destekleyeceğine inancımız tamdır." İki takım arasında 10 Ekim 1976'da başlayan rekabette bugüne dek oynanan 33 maçta Bandırmaspor 13, Balıkesirspor 7 kez kazandı, 13 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Bandırma'da oynanan maçta 0-0 berabere sonuçlanmıştı. 

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