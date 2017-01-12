Balıkesir'de voleybol şöleni devam edecek

BALIKESİR, Erkekler Kupa Voley organizasyonunun ardından bu kez de 2017 CEV U19 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci raunt karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye, Karadağ, Hollanda ve Sırbistan'ın yer aldığı C Grubu maçları 13-15 Ocak tarihlerinde Balıkesir 'de oynanacak. Turnuva için Balıkesir'de kampa giren U19 Erkek Voleybol Milli Takımımız, 1. Lig A Grubu takımlarından Bigadiç Belediyespor'la yaptığı hazırlık karşılaşmasını 3-0 kazandı. Milliler, Yeni Salon'da oynanan müsabakanın setlerini 25-19, 25-18 ve 25-23 önde tamamladı.

Turnuvada Balıkesirli voleybolseverlerden destek beklediklerini söyleyen Yıldız Erkek Voleybol Milli Takım Başantrenörü Ümit Hızal, "Şampiyonanın bu etabına ev sahipliği yapmak büyük avantaj. Balıkesir etabını başarıyla geçerek 22-30 Nisan tarihleri arasında, Macaristan'ın Györ ve Slovakya'nın Puchov kentlerinde yapılacak 2017 CEV U19 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde ülkemizi temsil etmeyi hedefliyoruz. Gruptan birinci çıkmak için yoğun tempo ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Bu arada Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Asbaşkan Ahmet Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtaran Mumcu ve Metin Mengüç, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret etti. Bu organizasyonun Balıkesir'de düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. Yeni hizmete açtığımız Balıkesir Yeni Spor Salonu'nun böylesine önemli bir şampiyona ev sahipliği yapacak olmasından gurur duyuyoruz" dedi. FOTOĞRAFLI