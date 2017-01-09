Balıkesir'de Kupa Voley heyecanı

İZMİR, ()- TÜRKİYE Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa Voley erkekler final müsabakaları. yarın Balıkesir'de başlayacak.

Balıkesir Yeni Spor Salonu'nda 8 takımın katılımıyla 3 gün sürecek turnuvada kupayı kazanan ekip, ülkemizi 2018 CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Yarın 12.00'de Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor, 14.00'te Fenerbahçe-Maliye Piyango, 16.30'da Arkasspor-Halkbank, 18.30'da ise İstanbul BŞB-Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

Efeler Ligi'nde devreyi ilk 4 takım içinde bitirdiği için kupada adını direkt final etabına yazdıran Arkasspor, 1'inci turdan gelen Halkbank'ı mağlup etmesi halinde, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray randevusunun galibiyle çarşamba günü yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Mavi beyazlı Arkasspor, 2008-09 ve 2010-11 sezonlarında kazandığı kupayı 3'üncü defa müzesine götürmeyi hedefliyor. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Kupaya talibiz, İzmir'e şampiyonlukla dönmek istiyoruz" dedi.