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Balıkesir'de büyükşehir kardeşliği

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()- BALIKESİR Büyükşehir Belediyespor çatısı altında faaliyet gösteren voleybol, basketbol ve futbol takımları, Kurtdereli Spor Salonu'nda bir araya geldi. Kulüp Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Balıkesir'i spor...

Balıkesir'de büyükşehir kardeşliği

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()- BALIKESİR Büyükşehir Belediyespor çatısı altında faaliyet gösteren voleybol, basketbol ve futbol takımları, Kurtdereli Spor Salonu'nda bir araya geldi.
Kulüp Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Balıkesir'i spor her alanında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirtirken, "Takımlarımız sık sık biraraya geliyor, maçlarda birbirlerine destek veriyor. Büyükşehir kardeşliği başarıları da beraberinde getirecek" dedi.
Büyükşehir Belediyespor futbol takımı Süper Amatör Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor. Bayan futbol takımı ilk kez mücadele ettiği Kadınlar 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta  zirve mücadelesi veriyor. Filenin sultanları ise Kadınrlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son haftalardaki galibiyet serisi ile play off iddiasını güçlendirdi. Süper Lig'de yer alan  ve Galatasaray galibiyeti ile dikkat çeken tekerlekli sandalye basketbol takımı ise Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor. 

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