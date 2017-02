Balıkesir Best salon arıyor

İZMİR, ()- SPOR Toto Basketbol Ligi'ndeki son maçında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi yenerek ligde kalma yarışında umutlanan Best Balıkesir, pazar günü deplasmanda oynayacağı Anadolu Efes'le karşılaşması öncesi salon sıkıntısı yaşıyor.

Mavi beyazlı ekibin kullandığı Balıkesir Yeni Spor Salonu'nda hafta sonunda voleybolda il karmaları müsabakaları yapılacağı için Best Balıkesir, cuma günü bu salondaki taktik antrenmanını yapamayacak. Kritik mücalede arefesinde en önemli antrenmanı yapacak salon bulamayan Best Balıkesir, alternatif tesis arayışında.