Bakırköyspor'da hedef tekrar Süper Lig

İSTANBUL, () - TÜRKİYE 1. Ligi'nde 1990-1993 yılları arasında başarıyla mücadele eden Süper Amatör Küme takımlarından Bakırköyspor'da camia tekrar Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de Tavşan Mustafa, Araszkiewicz, Nowak, Fuat Buruk'lu kadrosuyla ligde kasırga gibi esen Bakırköyspor'da öncelikli hedef süper amatör küme klasman grubu karşılaşmalarında ilk 2 sırayı alarak Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun grup maçlarında ilk 2 sırayı alarak klasman grubu maçlarında oynamaya hak kazanan Bakırköyspor ve Yeşilköyspor'a Bakırköy Belediyesi Milli Mücadele Eğitimciler Lokali'nde verdiği kahvaltıda, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini ifade etti.

Eski Bakırköysporlu, Fenerbahçeli milli futbolcu Mustafa Arabacıbaşı (Tavşan Mustafa) , İstanbul'un eski emniyet müdürü Şevket Ayaz, Bakırköyspor ve Yeşilköysporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların katıldığı kahvaltıda konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu duygularını şu şekilde ifade etti:

"Bakırköyspor gibi Birinci Lig'de uzun yıllar başarıyla mücadele etmiş Bakırköyspor'umuzun şu an amatör kümede mücadele etmesi bizleri üzüyor. Biz belediye olarak iş adamlarımızın, Bakırköyspor gönüllülerinin bir araya gelerek Bakırköyspor'u layık olduğu yerlere getirmek için elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız.14 farklı branşta mücadele eden Bakırköy'deki tüm amatör kulüplerimize ve sporcularımıza da destek veriyoruz ve artırarak vermeye de devam edeceğiz."

Kahvaltıya katılan Bakırköysporlu ve Yeşilköysporlu yöneticiler de, Bakırköyspor adı altında Bakırköy'deki amatör kulüplerin daha fazla başarıyı yakalamak adına birleşmesi gerektiğini vurguladılar.

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