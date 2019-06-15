Bakasetas, Aytemiz Alanyaspor'da

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Yunanistan'ın AEK Atina takımından Anastasios Bakasetas'ı transfer etti.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas kendisini 3 yıllığına Alanyaspor renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, daha önce olduğu gibi yine komşu ülke Yunanistan'dan bir transfer yaptıklarını söyledi. AEK Atina takımından transfer edilen Bakasetas'ın aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı'nda da oynadığını belirten Çavuşoğlu, "Bu transferin hem kendisi hem de kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İstediğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Teknik direktörümüz de kendisini istiyordu. Yunanistan'daki başarılarına inşallah burada da devam edecektir. Hayırlı olsun" dedi.

'ZOR VE İLGİNÇ BİR LİG'

Anastasios Bakasetas da imza töreninde yaptığı açıklamada, "Alanyaspor'a transfer olduğum için çok mutluyum. Hayatımda yeni bir dönem başlıyor. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geldiğimden bu yana, transfer sürecimde bana davranış biçimleriyle, bu transferde ne kadar istekli olduklarını gösterdiler. Her şey yolunda gidecek ve kulüp için yüzde 100'ümü vereceğim. En iyi arkadaşlarımdan biri olan Tzavellas burada oynuyor. 2,5 yıldır burada ve onunla her gün konuşuyorum. Bundan dolayı ligi ve takımı iyi biliyorum. Geçen sene bazı maçları izledim. Gerçekten zor ve ilginç bir lig olduğunu düşünüyorum. O yüzden burayı seçtim. Burada şartlar çok iyi. Güzel bir sezon geçirmemek için bahane yok" diye konuştu.

Geçen sezon 30 maçta forma giyen Bakasetas, rakip fileleri 6 kez havalandırırken 3 de asist kaydetti. Daha önce Asteras Tripolis, Thrasyvoulos Fylis, Aris Thessaloniki, Panionios Athen ve AEK Atina takımlarından forma giyen Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'yla da bugüne kadar 21 karşılaşmada sahaya çıktı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İmza töreninden görüntüler

- Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

- Anastasios Bakasetas'ın açıklamaları



FOTOĞRAFLI