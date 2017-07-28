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Bakan Osman Aşkın Bak'tan İşitme Engelli Voleybol Erkek Milli Takımı'na tebrik

ANKARA, () Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şampiyonluğa ulaşan Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23. Yaz İşitme...

Bakan Osman Aşkın Bak'tan İşitme Engelli Voleybol Erkek Milli Takımı'na tebrik

ANKARA, ()

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şampiyonluğa ulaşan Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şampiyon olan Erkek Milli Voleybol takımı için tebrik mesajı yayımladı. 
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda, üstün bir mücadele örneği göstererek şampiyonluğa ulaşan Erkek Milli Voleybol Milli Takımımızı tebrik ederim. Millilerimizin finale kadar gelmesinde ve 3-0'lık skorla altın madalyanın sahibi olmasında emeği geçen herkesi gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim."
 

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