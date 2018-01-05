Bakan Osman Aşkın Bak: "Spor turizmi artık bir endüstri oldu"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da 1500'ün üzerinde futbol takımının ikinci yarı kamp çalışmalarını yaptığını belirterek, "Spor turizmi artık bir endüstri oldu. Bunun için de yatırım yapmanız gerekiyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Calista Otel'e ait spor merkezinin açılışına katıldı. FIFA standartlarına uygun 3 futbol sahası, 4 adet 24 kişilik soyunma odası, 1500 metrekare kapalı alan ve 2 adet 250'şer kişilik tribünü bulunan ışıklandırmalı futbol tesislerinin açılışına Bakan Bak'ın yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Calista Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Binali Özdoğan ile Genel Müdür Ali Kızıldağ da katıldı.

"YATIRIM YAPMANIZ GEREKİYOR"

Tesisleri dolaşan Bakan Osman Aşkın Bak, Dursun Özbek ve Yıldırım Demirören ile birlikte penaltı atışı yaptı. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Bak, "Antalya'da yaklaşık 1500'ün üzerinde futbol takımı ikinci yarı kamp çalışmalarını gerçekleştiriyor. Antalya yaz turizmi, spor turizminde önemli bir yere sahip. Gelen takımların daha da artacağını ümit ediyoruz. Açılışını yaptığımız tesisler de çok güzel olmuş. Aynı anda 4 takımın maç ve idman yapacağı bir tesis. Spor turizmi artık bir endüstri oldu. Bunun için de yatırım yapmanız gerekiyor. Bu yatırımı yapan tüm şirketlere teşekkür ederiz. Antalya'da saha ve tesis kapasitesi her geçen gün artıyor. Bunun için de bütün takımlar Antalya'yı tercih ediyor. Bu da Antalya'ya, Türkiye'ye katkı sağlıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bakan Bak'ın konuşması

- Tesislerin dolaşılması

- Penaltı atışları

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()-