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Bakan Osman Aşkın Bak, şampiyon hentbolcuları tebrik etti

ANKARA, () Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Rusya ile oynadığı maçı kazanarak şampiyon olan İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı'nı tebrik etti. Osman Aşkın Bak, altın...

Bakan Osman Aşkın Bak, şampiyon hentbolcuları tebrik etti

ANKARA, ()

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Rusya ile oynadığı maçı kazanarak şampiyon olan İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı'nı tebrik etti.
Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan hentbolcular için tebrik mesajı yayımladı. 
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk dega takım oyunlarında (Futbol, hentbol ve voleybol) finale çıktık. Bugün oynanan voleybol ve hentbol maçlarımızı kazanarak şampiyon olmanın haklı gururunu yaşıyoruz, inşallah futbolda da kazanıp şampiyon olacağız. Hentbol Milli Takımımızın şampiyonluğa ulaşmasında emeği geçen sporcu kardeşlerimi ve değerli hentbol camiasını en içten ve kalbi duygularla tebrik ediyorum. Bize bu sevinci yaşattığınız için Allah hepinizden razı olsun."
 

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