Bakan Osman Aşkın Bak, milli atlet Yasin Süzen'i kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda erkekler 400 metre finalinde altın madalya kazanan milli atlet Yasin Süzen için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda erkekler 400 metre finalinde altın madalya kazanan milli atlet Yasin Süzen'i kutluyorum. Milli sporcumuzun 47.03'lük derecesiyle oyunlar rekorunu kırarak altın madalya kazanması bizleri ayrıca gururlandırdı. Sporcularımızın kazandığı böylesi başarıları geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkesi ülkem ve şahsım adına kutluyorum.''

