Bakan Osman Aşkın Bak, İşitme Engelli Erkek Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

ANKARA, ()

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda finalde Ukrayna'yı penaltı atışları sonucunda 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaşan Erkek Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda finalde Ukrayna'yı penaltı atışları sonucunda 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaşan Erkek Milli Futbol Takımımızı kutluyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonluğundan sonra 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda da zafere ulaşan işitme engelli Erkek Milli Futbol Takımımızın bu başarısı bizleri gururlandırdı. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."

