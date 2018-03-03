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Bakan Osman Aşkın Bak: "Gençlerimiz, sporun gücünün terörü yendiği bir ortamda yaşıyor"

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde terörü bitireceğiz" ŞIRNAK,() Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Şırnak'ta gençler ve sporcular ile buluştu. Sporun gücünün...

Bakan Osman Aşkın Bak: "Gençlerimiz, sporun gücünün terörü yendiği bir ortamda yaşıyor"

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde terörü bitireceğiz"

ŞIRNAK,()

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Şırnak'ta gençler ve sporcular ile buluştu. Sporun gücünün terörü yendiğini vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, Şırnaklı gençlerle basketbol oynadı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi için gittiği Şırnak'ta sporcularla ve gençlerle bir araya geldi. Şırnaklı gençler ile basketbol maçı yapan ve mesire alanında piknik yapan Şırnaklı vatandaşların sofrasına konuk olan Bakan Osman Aşkın Bak, Şırnak Gençlik Merkezi'ndeki sosyal aktivitelere de eşlik etti.
"GENÇLERİMİZ, SPORUN GÜCÜNÜN TERÖRÜ YENDİĞİ BİR ORTAMDA YAŞIYOR"
Sabah saatlerinde havayolu ile Mardin'e gelen ve karayolu ile Şırnak'a geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı.
Kongrenin ardından gençlerle ve sporcularla bir araya gelen Bakan Osman Aşkın Bak, Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren 12 Dev Adam Basketbol Takımı'nın minik sporcuları ile maç yaptı. Eşofmanlarını giyerek minik sporcular ile basketbol maçı yapan Bakan Osman Aşkın Bak, keyifli dakikalara sahne olan müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, sporun gücünün terörü yendiğini, birlik ve beraberlik olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kimsenin zarar veremeyeceğini söyledi.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ"
Basketbol sahasından ayrıldıktan sonra Şırnak Belediyesi ve Şırnak Gönüllüleri tarafından mesire alanında düzenlenen "Çocuk Şenliği"ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, piknik yapan vatandaşlar ile sohbet ederek sofralarına konuk oldu ve taleplerini dinledi. Sohbet ettiği Şırnaklı vatandaşlara yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini ve Türkiye'nin terör konusunu gündeminden çıkaracağını belirtti.
Şırnak'tan ayrılmadan önce Şırnak Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal aktivitelere eşlik ederek gençlerle sohbet etti. Gençlik merkezinde faaliyetlerini yürüten genç gönüllüler korosunun şarkılarını dinleyen ve kendilerine eşlik eden Bakan Osman Aşkın Bak, resim atölyesindeki gençlerin çizimlerini inceledi.
Ziyaretlerinin sonunda gençler ve sporcular ile hatıra fotoğrafı çektiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak'tan ayrılarak karayolu ile Mardin'e geçti.

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