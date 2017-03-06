Bakan olaya el attı

Milli sporcu Yaprak Selin Keskin bundan sonra antrenmanlarını Eryaman'da sürdürecek

İSTANBUL- Afyonkarahisar’da olimpik havuz olmaması nedeniyle sünger dolu havuzla çalışmalarını sürdüren madalyalı milli sporcu Yaprak Selin Keskin, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatıyla çalışmalarını bundan böyle Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'mizde sürdürecek. Bugüne kadar çoğunluğu birincilik olmak üzere 62 madalyası bulunan 16 yaşındaki Afyonkarahisarlı milli sporcunun zor koşullarda antrenman yaptığını öğrenen Bakan Kılıç, Twitter'dan yaptığı açıklama ile genç sporcuya müjdeli haberi verdi. Bakan Kılıç "Milli sporcumuz Yaprak Selin Keskin antrenmanlarını bundan böyle Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'mizde sürdürecek. Yaprak kardeşimiz, yarışmalara ve spor yaşantısına artık çok daha konsantre ve rahat şekilde hazırlanacak. Bakanlık olarak geleceğimizin en büyük değerleri olan genç sporcularımızın gelişimi ve refahı adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.