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Bakan Kılıç’tan Cavcav için taziye mesajı

İSTANBUL, () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için taziye mesajı yayımladı. Bakan Çağatay Kılıç, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: “Türk...

Bakan Kılıç’tan Cavcav için taziye mesajı

İSTANBUL, () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çağatay Kılıç, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türk sporunun duayenlerinden, 1978 yılından beri başkanlığını yaptığı Gençlerbirliği Kulübü'ne ömrünü adayan İlhan Cavcav'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hastalığının son anına kadar spora hizmetini sürdüren, özverili ve çalışkan tutumuyla spor camiasında efsane olarak anılan Cavcav'ın emekleri ve katkıları daima saygı ve minnetle anılacaktır.Kulüpler Birliği Onursal Başkanı da olan merhum İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, ailesi, Gençlerbirliği ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum.”

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