Bakan Kılıç, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti

İSTANBUL,() - GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik etti.

Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle: "Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi final serisinde gösterdikleri mücadeleden dolayı Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe'yi kutluyorum. Avrupa basketbolunun en önemli ligleri arasında yer alan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik ediyor, bu önemli başarıda emeği geçenleri kutluyorum."

