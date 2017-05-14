Bakan Kılıç'tan Vakıfbank'a tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Rexona Sesc'yi 3-0 yenerek dünya şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımını tebrik etti.

Japonya'nın Kobe kentinde gerçekleştirilen Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya temsilcisi Rexona Sesc-i 3-0 yenerek dünya şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımı için bir kutlama mesajı yayımlayan Bakan Çağatay Kılıç, ayrıca Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'i telefonla arayarak tebrik etti. Şampiyonayla ilgili bilgiler de alan Bakan Çağatay Kılıç yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Japonya'nın Kobe kentinde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Rexona Sesc'i büyük bir farkla yenerek dünya şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımını tüm kalbimle kutlarım. Şampiyonlukta emeği geçen sporcuları, teknik kadroyu ve Vakıfbank Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Uluslararası müsabakalarda temsilcilerimizin elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Vakıfbank Kadın Voleybol takımına bizlere yaşattıkları gurur ve sevinç için bir kez daha teşekkür ediyorum.

İSTANBUL /