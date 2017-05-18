Bakan Kılıç'tan Eda Tuğsuz'a tebrik

İSTANBUL,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 6. gününde Kadınlar Cirit Atmada Eda Tuğsuz, 67.21'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Rio 2016'da altın madalya kazanan Sara Kolak'ın derecesini geride bırakan ve 2017 yılının şu ana kadarki en iyi derecesine imza atan Milli Sporcumuzu tarihi başarısından dolayı tebrik etti.

Türkiye'nin cirit atma dalındaki başarılı sporcularından olan Tuğsuz, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda kariyeri ve türk atletizimi adına tarihi bir başarıya imza attı. Milli Sporcumuz Bakü 2017'de Kadınlar Cirit Atmada 67.21'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, elde ettiği dereceyle Tokyo 2020 öncesinde tüm otoritelerin dikkatini çekti.

Geçen yıl gençlerde dünya üçüncülüğüne ulaşan ve Türkiye rekorunu 56.90'dan alıp yükselten Eda, böylece ülke rekorunu bir buçuk yıl gibi bir zaman içinde 10 metreden fazla geliştirmiş oldu. Son Türkiye rekorunu 22 Nisan'da attığı 64.30 ile gerçekleştiren Eda Tuğsuz, Bakü'de bu derecesine yaklaşık üç metre ekledi. Tuğsuz'un derecesi, dünyada bu yılın en iyi atışı olarak listenin ilk sırasında yerleşti. Eda Tuğsuz, bu dalda geçerli Avrupa U23 rekoru olan 2001 yılından kalma Nikolett Szabo'nun 64.62'lik derecesini de geçmeyi başardı.

BAKAN ÇAĞATAY KILIÇ, MİLLİ CİRİTÇİ EDA TUĞSUZ'U TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın altıncı gününde Kadınlar Cirit Atmada 67.21'lik derecesiyle altın madalya kazanan Eda Tuğsuz için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadınlar Cirit Atmada 67.21'lik derecesiyle tarihi başarılar elde ederek altın madalya kazanan Eda Tuğsuz'u kutluyorum. Rio 2016'da altın madalya kazanan Hırvat sporcunun derecesini de geride bırakan Eda Tuğsuz, 2017 yılında da dünyada şu ana kadarki en iyi dereceye imza atarak bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Kendisine ait Türkiye rekoruyla birlikte Avrupa U23 rekorunu da kıran sporcumuzu büyük başarısından dolayı tebrik ediyorum. Tarihi başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. "