Bakan Kılıç, Eurolegaue şampiyonu Fenerbahçe'yi tebrik etti

İSTANBUL,() - GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Çağatay Kılıç, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Basketbol Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda finalde Olimpiakos'u 80 - 64 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kutluyorum. THY Avrupa Ligi'nde göstermiş olduğu başarılı performansıyla ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ederek göğsümüzü kabartan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı büyük bir başarıya imza atmıştır. Ülkemize bu gururu yaşatan bütün oyunculara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

