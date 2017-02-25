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Bakan Kılıç, Bursaspor'a yapılan saldırıyı kınadı

 "Bu saldırıya karışan kişilerin asla aramızda yeri olamaz" "Yargı mensuplarımızın yasalar doğrultusunda kendilerine en ağır cezayı vereceklerine inanıyorum. Biz de bu işin takipçisi olacağız" Ercan ATA - ANKARA...

Bakan Kılıç, Bursaspor'a yapılan saldırıyı kınadı

 "Bu saldırıya karışan kişilerin asla aramızda yeri olamaz"

"Yargı mensuplarımızın yasalar doğrultusunda kendilerine en ağır cezayı vereceklerine inanıyorum. Biz de bu işin takipçisi olacağız"

Ercan ATA - ANKARA /

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bursaspor kafilesine yapılan saldırıyı kınadığını söyledi.

Kılıç'ın açıklaması şöyle;

"Bursaspor kafilesine yapılan saldırı, kelimelerle izah edilemeyecek kadar çirkin boyuttadır. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganları lanetliyorum. Bu alçak saldırı hepimizi derinden üzmüştür.

Bu saldırıya karışan kişilerin asla aramızda yeri olamaz. Bunlar taraftar değil, kendisini taraftar sanan futbol vandallarıdır. Bu ve bunun gibi kişilerin Türk sporunda da yerleri yoktur. Onlar takımlarını desteklemiyor, Türk sporuna zarar veriyorlar. Kulübüne sahip çıktığını sanan, kendisini taraftar sanan vandalları süratle aramızdan ayıklayacağız. Bu kişilere sahip çıkanlar da aynı suça ortak olacaktır. Bu kişiler aynı zamanda ülkemizin uluslar arası saygınlığını da zedelemektedir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.

Bu saldırı her şeyden önce seyahat özgürlüğü dahil olmak üzere kişi hak ve hürriyetlerine yöneliktir. Yaşam hakkına saygı duymayan bu anlayış, hiçbir şekilde kabul edilemez. Yargı mensuplarımızın yasalar doğrultusunda kendilerine en ağır cezayı vereceklerine inanıyorum. Biz de bu işin takipçisi olacağız.

Sporda şiddetin önlenmesi konusunda hepimize büyük görev düşüyor. Başta kulüp yöneticilerimiz ve medya olmak üzere herkes, elini taşın altına koymalıdır. Bu tip olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Saldırıya uğrayan Bursaspor kafilesi başta olmak üzere tüm camiaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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