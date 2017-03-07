Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...
"Emekli Polis Müdürü olan babam, MAĞDUR edildi ! "
"Emekli Polis Müdürü olan babam,...

Bakan Kılıç, başarılı sporcuları kabul etti

 İSTANBUL () - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kılıç, makamında kabul ettiği sporcuları başarılarından...

Bakan Kılıç, başarılı sporcuları kabul etti

 İSTANBUL () - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kılıç, makamında kabul ettiği sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, "Bu duyguları bize yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar elde edeceğinize inanıyorum. En büyük amacımız, sizin daha da büyük başarılara imza atabilmenizdir. Her zaman sizlerin yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

Kabulde, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), Dünya Gençler Curling Şampiyonası, Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, 21 Yaş Altı Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası, Dünya 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Şampiyonası Division 3'te madalya kazanan sporcular hazır bulundu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.