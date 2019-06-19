Bakan Kasapoğlu’ndan Özkan Baltacı’ya kutlama 

ANKARA, () - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa’da düzenlenen Süper Lig Yarışmalarında çekiç atmada 77.54'lük derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda mücadele etmeye hak kazanan Özkan Baltacı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bursa’da düzenlenen Süper Lig Yarışmalarında çekiç atmada 77.54’lük derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Özkan Baltacı’yı kutluyorum. Bizleri gururlandıran Özkan Baltacı’ya 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum."

