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Bakan Kasapoğlu’ndan Mehmet Sepil’e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’i tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,...
SPOR 05.11.2019, 15:11
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için bir kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
‘’Türk futbolunda birlik ve beraberliğin göstergesi Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil’i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Kulüpler Birliği, Sayın Mehmet Sepil başkanlığında önümüzdeki süreçte de Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetleriyle katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle Vakfın bir önceki dönemde başkanlığını yürüten ve değerli çalışmalarıyla spor camiasına hizmet eden Sayın Fikret Orman’a da teşekkürlerimi sunuyorum.’
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için bir kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
‘’Türk futbolunda birlik ve beraberliğin göstergesi Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil’i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Kulüpler Birliği, Sayın Mehmet Sepil başkanlığında önümüzdeki süreçte de Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetleriyle katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle Vakfın bir önceki dönemde başkanlığını yürüten ve değerli çalışmalarıyla spor camiasına hizmet eden Sayın Fikret Orman’a da teşekkürlerimi sunuyorum.’
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