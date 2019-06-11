Bakan Kasapoğlu ve TFF heyeti tribünde

İSTANBUL /

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, A Milli Futbol Takımı'nın, İzlanda ile oynadığı mücadeleyi Türk taraftarların arasında tribünde takip etti.

İzlanda'nın Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde kendilerine ayrılan bölümde yer alan protokol heyeti, mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Türk taraftarların yanına gelerek karşılaşmayı birlikte izleme kararı aldı.

Öte yandan İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir de Bakan Kasapoğlu'nun yanında maçı takip etti.