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Bakan Kasapoğlu ve TFF'den Yılmaz Gökdel için taziye mesajı
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu ve Galatasaray Kulübü'nün eski oyuncusu Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu; Gökdel...
SPOR 04.11.2019, 17:45
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu ve Galatasaray Kulübü'nün eski oyuncusu Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu; Gökdel için taziye mesajı yayınladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel için taziye mesajı yayınladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şunları kaydetti:
"Türk sporunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna futbolcu ve teknik direktör olarak önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum."
TFF'DEN TAZİYE MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"1984-1985 yıllarında A Milli Takım'ı çalıştıran, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev alan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli, 4 kez de Ümit Milli formayı giydi. Uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynayan Gökdel, futbolu bıraktıktan sonra çok sayıda kulüpte teknik adamlık yaparak Türk futboluna uzun yıllar hizmet verdi.
Yılmaz Gökdel'in cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul Levent Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Yılmaz Gökdel için 4 Kasım 2019 tarihinde oynanacak tüm resmi müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacak."
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel için taziye mesajı yayınladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şunları kaydetti:
"Türk sporunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna futbolcu ve teknik direktör olarak önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum."
TFF'DEN TAZİYE MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"1984-1985 yıllarında A Milli Takım'ı çalıştıran, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev alan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli, 4 kez de Ümit Milli formayı giydi. Uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynayan Gökdel, futbolu bıraktıktan sonra çok sayıda kulüpte teknik adamlık yaparak Türk futboluna uzun yıllar hizmet verdi.
Yılmaz Gökdel'in cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul Levent Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Yılmaz Gökdel için 4 Kasım 2019 tarihinde oynanacak tüm resmi müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacak."
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