Bakan Kasapoğlu ve kulüp başkanları VAR Merkezi'ni gezdi

Kasapoğlu, kulaklığı takıp VAR'ın başına geçti

Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK - İSTANBUL /

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanacak Video Yardımcı Hakem sisteminin işletileceği Riva'daki VAR Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu üyeleri, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve kulüp başkanları, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki VAR Merkezi'ni gezdi.

Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da oynanan test maçı sırasında stadyumla direkt bağlantı kurulan VAR sistemini inceledi.

Video Yardımcı Hakem, Video Yardımcı Hakem Asistanı ve yeniden oynatma operatörünün maçı izlediği ve yayıncının video görüntülerine bağımsız olarak erişilip kontrol edilebildiği merkez, 350 metrekare kullanım alanıyla dünyanın en büyük Video İşletim Odası (VOR) niteliği taşıyor.

Dünyanın en önemli spor teknoloji şirketlerinden Hawk-Eye'ın teknolojisinin kullanıldığı merkezde aynı anda 9 maça kadar farklı müsabakada VAR sistemi kullanılabiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- VAR Merkezi'nin tanıtımı

- Bakan Kasapoğlu'nun VAR'ın başına geçmesi

- Yöneticilerden detaylar

- Genel detaylar

FOTOĞRAFLAR: Can EROK