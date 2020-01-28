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Bakan Kasapoğlu ve futbolculardan bir dizi ziyaret

SPOR 28.01.2020, 16:43
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Bakan Kasapoğlu ve futbolculardan bir dizi ziyaret

Bakan Kasapoğlu: "Tesislerimizin her biri tüm imkanlarıyla halkımızın emrinde olmaya devam edecek"
"Millet olarak her türlü farklı formaya renge rağmen zorlukta ve sevinçte her zaman birlikteyiz"

Uğurcan Çakır'dan Mehmet Emir Çiçek'e eldiven sözü

Mertcan ÖZTÜRK / Elazığ,() - 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Beşiktaşlı oyuncu Umut Nayir, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ile birlikte depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ'da bir dizi ziyarette bulundu. Sabah saatlerinde Elazığ Valiliği'ni ziyaret eden heyet, afet bölgesinde vefat eden Türkan Kaplan'ın Sürsürü Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldıktan sonra Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ettiler. Enkaz altından kurtulan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi olan 12 yaşındaki Mehmet Emir Çiçek'e de moral veren Bakan Kasapoğlu ve futbolcular, bir süre sohbet ettiler. Mehmet Emir Çiçek'in aynı zamanda okul takımda da kaleci olduğunun ifade edilmesi üzerine Uğurcan Çakır, eldivenlerini hediye etme sözü verirken diğer futbolcular da her zaman yanında olduklarını ve ne zaman isterse maça gelebileceğini söylediler. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler hastanenin ardından yapımı devam eden stadyumu, taziye evini ve depremzedeler için oluşturulan alanlara giderek ziyaretlerini noktaladılar.
BAKAN KASAPOĞLU: "TESİSLERİMİZİN HER BİRİ TÜM İMKANLARIYLA HALKIMIZIN EMRİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Milletimize baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. İnşallah bu zorlu süreci devletimiz, milletimiz el ele vererek en güzel şekilde atlatıyoruz. Bugün hem ziyaretlerimizde hem görüşmelerimizde hem de yaşayıp gördük, inşallah bundan sonraki süreçte de yaraları sarma yönünde devletimizin tüm kurumları, bakanlarımız, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkes seferberlik halinde, milletimizle el ele, sivil toplumla el ele. Dolayısıyla bizim de bugün bakanlığımızın tesislerini ziyaret etme ve halkımızla hasbihal etme şansımız oldu, onlara geçmiş olsun temennilerimizi iletme şansımız oldu. Gördüğünüz gibi bu tesisimiz her zaman olduğu gibi gece gündüz halkımızın, bu süreçte de daha yoğun bir şekilde hizmet veriyor. Az önce havuzumuzdaydık, keza orası, gençlik merkezi de öyle her biri tüm imkanlarıyla halkımızın emrinde, her daim halkımızın, milletimizin emrinde olmaya da devam edecek" dedi.
"MİLLET OLARAK HER TÜRLÜ FARKLI FORMAYA RENGE RAĞMEN ZORLUKTA VE SEVİNÇTE HER ZAMAN BİRLİKTEYİZ"
Ziyaretlerde yanında yer alan sporculara ve kulüplerine teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Bu da şunu gösteriyor, millet olarak her türlü farklı formaya renge rağmen zorlukta ve sevinçte her zaman birlikte olabilen bir milletiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, milletimizin gücünü kimse yıkamaz, bu bunu gösteriyor. Bu vesileyle inşallah bundan sonraki süreçte Elazığ halkımızın bakanlık olarak hizmetinde olduğumuz gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Biraz sonra inşası devam eden, bakım ve onarımı olan yurtlarımızı ziyaret edeceğiz. Biliyorsunuz az önce stadımızı ziyaret ettik, yatırımlarımız, hizmetlerimiz tüm hızıyla devam edecek. Dolayısıyla bu güzel tabloya katkı sağlayan herkese, halkımıza, milletimize, devletimizin tüm kurumlarına, sivil toplum örgütlerimize, bugün vesilesiyle spor kulüplerimize, herkese teşekkür ediyorum. Burada gece gündüz çalışan bakanlarımıza ve milletvekillerimize de ayrıca şükranlarımı sunuyorum, inşallah bugünleri güçlü bir şekilde, devletimizin ve milletimizin güçlü, omuz omuza olan tablosuyla daha güçlü bir şekilde yarınlara yürümek vesilesiyle aşacağız. Tekrar geçmiş olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Stadyum ziyareti
-Spor salonu ziyareti
-Hastane ziyareti
-Mehmet Emir Çiçek'in görüntüsü
-Futbolcuların açıklamaları ve detayları
-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları
-Detaylar

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