Bakan Kasapoğlu: Sporda çok bereketli bir dönem yaşıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporda çok bereketli bir dönemi yaşıyoruz. Bokstaki başarılar ve golboldaki şampiyonluk bizi gururlandıran önemli faktörler oldu. Barış Pınarı Harekatı sürecinde de askerimize moral verdiniz. Rabbim onların yardımcısı olsun" dedi.Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan Golbol Kadın Milli Takımı'nı ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen sporcuları kabul etti.Avrupa şampiyonalarından başarıyla dönen kadın sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Sizleri ağırlamak her zaman bizim için bir keyif. Bu başarılarınızın ardından sizleri ağırlamak bizim için ayrı bir mutluluk. Başta bu güzel başarıları bize yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum ve gönülden tebrik ediyorum. Bu süreçte emeği olan başta hocalarımız, ailelerimiz ve federasyonlarımız olmak üzere tüm spor camiasını kutluyorum. Tabii ki sporda çok bereketli bir dönemi yaşıyoruz. Bokstaki başarılar ve golboldaki şampiyonluk bizi gururlandıran önemli faktörler oldu. Barış Pınarı Harekatı sürecinde de askerimize moral verdiniz. Mehmetçik sınırda çok önemli bir operasyonda. Rabbim onların yardımcısı olsun. Bu moral ve motivasyonla da inşallah işleri rast gelir" diye konuştu."KADIN ERKEK AYRIMI GÖZETMEKSİZİN SPOR ÜLKESİ OLACAĞIZ"Sporda cinsiyet ayrımı gözetmeden her vatandaş için aynı şartlarda erişimin sağlanacağını belirten Kasapoğlu, "Bugün kadın sporcularımızla beraberiz o da ayrı bir mutluluk. Biz sporun kadın ve erkek olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin spor ülkesi olacağız diyoruz. Spora erişim herkes için aynı şartlar da olacak bunu sağlayacağız. Sizlerin başarısı da bu yolda ne kadar doğru olduğumuzu ortaya koyuyor. Bu mutluluğu bize yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."OLİMPİYAT SÜRECİNDE DAHA FAZLA DERTLEŞİP, SEVİNÇLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ"Bakan Kasapoğlu, başarıya giden yolda sporcularla hep birlikte yürüyeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu:"Boksta sizlerin bizi duygulandırması, İsrail'le olan maçınızdaki şampiyonluk da bu zor süreçte bizler için çok önemli mutluluk kaynağı oldu. Bu sürecin bundan sonra daha büyük başarıların müjdeci olacağını biliyorum. Sizlerde bu inanç ve azim oldukça biz de inşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve onun güçlü liderliğiyle 2020 Tokyo'da ve sonraki süreçlerde bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız. Hocalarımız ve Federasyon başkanlarımıza burada kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemizde son 18 yılda spor konusundaki altyapından, tesisleşmeye, yetenek taramalarından olimpiyat merkezlerine yapılan yatırımlar bu başarının kilometre taşlarıdır. Bunun meyvelerini almaktan dolayı mutluyuz .Sizlerin her daim yanında olduğumuzun da altını çiziyorum. Burası sizin eviniz ve yuvanız. Bundan sonraki Olimpiyat sürecinde daha fazla dertleşeceğiz ve sevinçlerimizi paylaşacağız. Başarıya giden yolda sürekli birlikte yürüyeceğiz.""SPORUN BİRKAÇ BRANŞTAN İBARET OLMADIĞININ VURGUSUNU YAPIYORUZ"Ülkenin kadınlarıyla mutluluk duyduğunu ifade eden Kasapoğlu, sporun birkaç branştan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Voleybolda kızlarımız bizi son saniyeye kadar mutlu ettiler. Orada da ben ülkemizin kadınlarıyla mutluluk duydum. Bu ülkenin kadınları her alanda özverisi ve şefkatiyle bu coğrafyaya çok büyük katılar sağlamıştır. Gerektiğinde savaşta cepheye koşmuşlardır. Sizlerin bu başarılarının bundan sonraki genç sporcularımız için önemli bir model olduğunu ifade etmek istiyorum. Busenaz'a, Elif'e ve Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncularına müteşekkirim. Biz her zaman sporun birkaç branştan ibaret olmadığının vurgusunu yapıyoruz. Medyada daha fazla yer alması gerektiğini vurguluyoruz. Medyanın da bu doğrultudaki gayretlerinden dolayı mutluyum" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları- Ziyaretten görüntüler- Sporculardan detaylar