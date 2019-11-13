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Bakan Kasapoğlu: Spor turizminde perspektifimiz; tesisleri, imkanları, teknolojisiyle başarılı Türkiye

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 'Sporda Marka Türkiye' temasıyla düzenlenen Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın kapanışına katıldı. Bakan...

SPOR 13.11.2019, 17:22
Bakan Kasapoğlu: Spor turizminde perspektifimiz; tesisleri, imkanları, teknolojisiyle başarılı Türkiye

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 'Sporda Marka Türkiye' temasıyla düzenlenen Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın kapanışına katıldı. Bakan Kasapoğlu, "Spor turizmi konusundaki perspektifimiz; uluslararası eksende tesisleri, imkanları, teknolojisiyle, iklimiyle ve coğrafyasıyla başarılar ortaya koyan Türkiye inşa etmek" dedi.
'Spor Turizmi' başlığı altında 6 komisyon oluşturulan Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nda spor ve turizm camialarının yanı sıra bakanlıklardan, belediyelerden, spor federasyonlarından, bilim insanlarından, sivil toplum kuruluşları gibi değişik alanlardan 160 katılımcının yer aldığı belirtildi. Çalıştayın kapanışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun birleştiren, dönüştüren, ülkeleri, insanları bir araya getiren özelliğe sahip olduğunu dile getirdi. Sporu tabana yayma, sporda performansı yüksek noktalara taşımayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, gençlerin spora yönelmesi, spor kulüplerinin artarak lisanslı sporcu sayısının çoğalması ve spor turizminin gelişmesi için stratejik hamleleri çoğaltmak gerektiğini söyledi.
"ÇOK ÖNEMLİ SPOR POTANSİYELİNE SAHİBİZ"
Türkiye'nin modern tesislere sahip olduğunu ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Ülkemiz iklim koşulları itibarıyla tüm spor branşları için elverişli bölgede. Bu bizim için çok önemli imkan. Coğrafi ve iklimsel özelliklerden dolayı çok önemli spor potansiyeline sahibiz. Hem yaz hem kış sporlarının icra edilebilmesi için deniz, dağ, orman su altı güzellikleri, kanyon, mağara gibi her türlü çeşitlilik olması ülkemizin zengin imkanlara sahip olduğunu gösteriyor. Sporcu kitlelerinin bulunduğu Avrupa ülkelerine yakınlık önemli bir imkan. Bunun yanında çok uygun kaliteli konaklama koşulları, tüm bileşenleri bir araya getirdiğimizde sadece birkaç alanda değil, ülkemizin pek çok branşıyla spor turizminde de sporda da marka ülke olması yönünde hiç bir engel yok."
Süreklilik arz eden gelişim stratejisi, güçlü tanıtım kampanyalarıyla spor olanaklarının dünyaya tanıtılması gerektiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Spor turizmi konusundaki perspektifimiz; uluslararası eksende tesisleri, imkanları, teknolojisiyle, iklimiyle ve coğrafyasıyla başarılar ortaya koyan Türkiye inşa etmek. Türkiye'nin spor turizminde de 'ben de varım' dediğini ve güçlü ayak izlerini hep birlikte görüyoruz" dedi.
"SPOR TURİZMİ HARİTASI OLUŞTURULACAK"
Spor turizminde 81 ili kapsayan yol haritası oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bundan sonraki süreçte spor turizminin sınıflandırılmasına yönelik ülkemizin spor turizmi haritası oluşturulması sağlanacak. Özellikle spor turizmine yönelik acentelere özgü birtakım standardizasyon çalışması uluslararası kriterlere uygun olması için düzenleme yapılması için çalışmamız var. Sporun farklı dalları için uygun niteliklere sahip bölgelerin ve bu bölgelerin destinasyonlarının pilot projelerle planlanarak şekillendirilmesi lazım" diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, çalıştayda Türkiye'nin spor turizmi stratejisi ve eylem planı hazırlanmasının amaçlandığını söyledi. Bakanlık olarak spor ve turizmi birbirinin ikamesi olarak değil birbirini tamamladığı yönünde düşündüğünü anlatan Bakan Kasapoğlu, "Sadece birkaç alanda değil her alanda zirveye oynayan Türkiye var. Spor branşlarında da öyle diğer alanlarda da öyle. Ülkemizin kaynaklarını milletimizin sağduyusuyla yüksek hedefler gerçekleştirme sorumluluğumuz var. Bu inanç ve kararlılıkla daha çok çalışmak zorundayız" dedi.
ANTALYA'DA BİSİKLET TAKIMLARI KAMP MERKEZİ PLANI
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Antalya'nın dünyada en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye'de turizmi 12 aya yayma, turizmi çeşitlendirme ve turizm pazarını genişletmenin tartışıldığını dile getiren Vali Karaloğlu, spor turizminin hem turizmin 12 aya yayılması konusunda hem de pazarın büyütülmesi bakımından çok önemli bir enstrüman olduğunu belirtti. Antalya'daki otellerde yaz aylarında doluluğa dikkati çeken Vali Karaloğlu, ekim ve nisan aylarındaki boş sezonda turizmi canlandıracak en önemli faktörün spor olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, Antalya'yı bisiklet takımlarının kamp merkezine dönüştürmeyi planladıklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları
- Detaylar
Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, ()

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