Bakan Kasapoğlu, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğine katıldı

ANKARA, () - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, internetin, sosyal medyanın hayatı kolaylaştırdığını ve değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ama bunların esiri olmayacağız. Biz onları kullanacağız, onlar bizi kullanmayacak. Spor çok önemli bir araç hepimiz için. Fiziksel ruhsal ve sosyal sağlık açısından çok önemli" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin sosyal medya bağımlılığının azaltılarak; sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla Keçiören Belediyesi işbirliğinde Ankara’da Sosyal Medyadan Sosyal Meydana etkinliği düzenledi.

Keçiören Kalaba Meydanı'nda düzenlenen etkinliği Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nu, etkinliğe gelişinde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yetkililer ve vatandaşlar karşıladı.

Meydana kurulan stantları gezen, Turgut Altınok ile masa tenisi oynayan Bakan Kasapoğlu, etkinliklere katılarak sporcu ve vatandaşlarla sohbet etti.

“TEKNOLOJİ, İNTERNET YA DA SOSYAL MEDYANIN ESİRİ OLMAYACAĞIZ”

Bakan Kasapoğlu, meydana kurulan platformdan yaptığı konuşmada, teknoloji, internet ya da sosyal medyanın hayatı kolaylaştırdığını ve değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "İnternet ve sosyal medyanın esiri olmayacağız. Biz onları kullanacağız, onlar bizi kullanmayacak. Spor çok önemli bir araç hepimiz için. Tüm bağımlılıklara karşı mücadelemiz hep birlikte devam edecek. İnsanlarımızı hareketli kılmaya yönelik çalışmalarımızı birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi'ne yoğun ilgi gösterildiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Spor çok önemli bir araç hepimiz için. Fiziksel ruhsal ve sosyal sağlık açısından çok önemli" diye konuştu.

Turgut Altınok ile bir araya geleceklerini, neler yapılabileceğini, yarının şampiyonlarının Keçiören'den nasıl daha çok çıkabileceğini görüşeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Tüm bağımlılıklara karşı mücadelemiz hep birlikte devam edecek. Yerel yönetimlerimiz ve aileler çok önemli, ailelere teşekkür ediyorum, ellerinden tutup çocuklarıyla gelmişler. Ben de oğlumla geldim. Bu tür etkinlikleri daha çok yapmalıyız. Devam eden çok sayıda projemiz var. Başkanımızla konuşacağız. İmkânları iyi kullanacağız. İnsanlarımızı hareketli kılmaya yönelik çalışmalarımızı birlikte gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz neredeyse biz oradayız."

