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Bakan Kasapoğlu: Şiddeti, gerilimi ve kini sporla yan yana getirmememiz lazım (Yeniden)

SPOR 16.01.2020, 17:18
Bakan Kasapoğlu: Şiddeti, gerilimi ve kini sporla yan yana getirmememiz lazım (Yeniden)
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Şiddeti, gerilimi ve kini sporla yan yana getirmememiz lazım. Spor, dostluk ve kardeşlik demek, birleşmek ve bütünleşmek demek. Sporun birleştirici olan misyonuna karşı olan her şeye biz de karşıyız” dedi.
Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalıştay sürecinin devam edeceğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Bu güzel atmosfere sebebiyet veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalıştay, bir milat olacaktır. Buraya katkı veren herkesin emekleri de bir not olarak düşülecektir. İlk 2 gün futbol odaklı bir çalışmamız vardı. Son iki gün ise federasyonlarımızla görüştük. Bununla birlikte geleceğin stratejilerini konuşuyor, geçmişteki sorunların tekrar yaşanmaması için çalışıyoruz. Bu bağlamda gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bu süreci devam ettireceğiz. İstişare noktasında herkesi önemseyen modelle, gençlik projelerimiz devam edecek. Bu çalıştay, bir süreç. Yeni oturumlarla, burada elde ettiğimiz sonuçlarla devam edeceğiz. Toplantılar bittikten sonra bu süreç sona ermeyecek. Gelişim ve dönüşümlere ayak uydurmak ve öncü olmak için bize çok büyük görev düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılını ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Her alanda hakikaten büyük açılımları gerçekleştirdi. Onun önderliğinde, sivil toplumumuz ve halkımızla bu gelişimi daha hızlı devam ettireceğiz. Hatalarla yüzleşiliyor. Hataları kabul eden ve bu hatalara bir daha düşmemek amacıyla yeni açılımlara razı bir camia var. Bu da bizi mutlu kılıyor. Bundan sonraki süreçle ilgili de umutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Bugünkü çalıştay oturumları da devam edecek. Ben de mümkün olduğunca katılmaya çalışıyorum. İnşallah yarın da kapanış oturumlarıyla çalıştayımızı tamamlayacağız” dedi.
“BUNDAN SONRAKİ MALİ PERSPEKTİF İÇİN ÜMİT VAR BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA KOYUYOR”
Kulüplerin mali yapılarını düzeltmek için düşünmesi ve çözüm üretmesi gerektiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “İdari ve mali ve sportif anlamda bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Çözüm üretilmesi gerektiğini federasyonlar, kulüpler, yöneticiler söylüyor. Finansal gerçeklikler de önemli. Liyakatin, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin de ne kadar önemli olduğu ortaya koyuluyor. Bizler için bundan sonraki mali perspektif için ümit var bir görüntü ortaya koyuyor” diye konuştu.
“BEKLE BİZİ TOKYO, TÜRKİYE GELİYOR”
2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda sporcular ve federasyonlar ile sürekli irtibat halinde olduklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Spor camiamızla sürekli iç içeyiz. Federasyonlar ve sporcularımızla sürekli iç içeyiz. Kota müsabakaları bir yandan devam ediyor ve takip etmeye çalışıyoruz. Kota müsabakaları Haziran’da tamamlanacak. Onları, takip ve desteğimiz devam edecek. 2020’deki Tokyo’da desteklerimiz de sürecek. Kota alma süreci ve sonrası olarak ayırmak lazım. Hem sporcularımızı hem de federasyonlarımız destekleme konusunda yardımlarımız devam edecek. Filenin Sultanları'nın mücadele azmi, inancı, gayreti olimpiyat yolunda bizi ayrı heyecanlandırdı. ‘Bekle bizi Tokyo, Türkiye geliyor’ diyoruz” şeklinde konuştu.
“TÜRK SPORU İÇİN OMUZ OMUZA VE GÖNÜL GÖNÜLE DE VERECEĞİZ”
Spordaki rekabetin sadece saha içinde yaşanması gerektiğinin mesajını veren Kasapoğlu, şunları söyledi:
“Şiddeti, gerilimi ve kini sporla yan yana getirmememiz lazım. Spor, dostluk ve kardeşlik demek, birleşmek ve bütünleşmek demek. Sporun birleştirici olan misyonuna karşı olan her şeye biz de karşıyız. Rekabeti sahada yaşayacağız. Onun da bir standardı ve zarafeti olacak. Türk sporu için omuz omuza ve gönül gönüle de vereceğiz.”
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları

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