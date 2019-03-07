Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?

Bakan Kasapoğlu'ndan taziye ziyareti

ANKARA,() - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi Betül Kasapoğlu ile birlikte Antalya deplasmanı dönüşü Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın...

Bakan Kasapoğlu'ndan taziye ziyareti

ANKARA,() - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi Betül Kasapoğlu ile birlikte Antalya deplasmanı dönüşü Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Afyonkarahisar'daki kaza sonrası MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'i telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunan Bakan Kasapoğlu, bugün de eşi Betül Kasapoğlu, Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ile birlikte hayatını kaybeden taraftarların ailelerini ziyaret ederek, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, acılı ailelere başsağlığı dileklerini iletti.
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu'na taziye ziyaretleri sırasında MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve bazı futbolcular da eşlik etti. MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynadığı Antalyaspor karşılaşması sonrası taraftarları taşıyan otobüs Afyonkarahisar'da kaza yapmış, kazada Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır hayatını kaybetmişti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328