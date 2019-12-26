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Bakan Kasapoğlu'ndan Taksim Spor Kulübü'ne ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un en eski spor kulüplerinden Taksim Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un en eski ve köklü spor kulüplerinden biri...
SPOR 26.12.2019, 15:43
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un en eski spor kulüplerinden Taksim Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un en eski ve köklü spor kulüplerinden biri olan Taksim Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulübün Feriköy'deki Taksim Süleyman Seba Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Bakan Kasapoğlu'nu, Taksim Spor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular karşıladı. Bakan Kasapoğlu, Başkan Hamamcıoğlu ile birlikte tesisleri gezerek Taksim Spor Kulübü'nün faaliyette bulunduğu branşlar hakkında bilgi aldı. Bünyesinde yüzlerce sporcu barındıran Taksim Spor Kulübü'nün, İstanbul'un sembol kulüplerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Sporun olduğu yerde birleştiricilik vardır, dostluk vardır. Kulübümüz, ülkemizdeki dostluğun en güzel örneği. Bu anlamda Taksim Spor'un varlığını çok önemsiyoruz. Tarihi boyunca ülke futboluna birbirinden değerli oyuncular yetiştirmiş olan Taksim Spor'a başarılar diliyorum" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un en eski ve köklü spor kulüplerinden biri olan Taksim Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulübün Feriköy'deki Taksim Süleyman Seba Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Bakan Kasapoğlu'nu, Taksim Spor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular karşıladı. Bakan Kasapoğlu, Başkan Hamamcıoğlu ile birlikte tesisleri gezerek Taksim Spor Kulübü'nün faaliyette bulunduğu branşlar hakkında bilgi aldı. Bünyesinde yüzlerce sporcu barındıran Taksim Spor Kulübü'nün, İstanbul'un sembol kulüplerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Sporun olduğu yerde birleştiricilik vardır, dostluk vardır. Kulübümüz, ülkemizdeki dostluğun en güzel örneği. Bu anlamda Taksim Spor'un varlığını çok önemsiyoruz. Tarihi boyunca ülke futboluna birbirinden değerli oyuncular yetiştirmiş olan Taksim Spor'a başarılar diliyorum" dedi.
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