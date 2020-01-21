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Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e geçmiş olsun ziyareti
SPOR 21.01.2020, 17:44
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takım kampında antrenman sırasında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan milli güreşçi Taha Akgül’ü evinde ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu, milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonucu sol omuzundan ameliyat olan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Taha Akgül’ün son durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Taha Akgül’ün sağlık durumunun iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Taha kardeşim en kısa zamanda sağlığına kavuşarak, minderdeki yerini alacak ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecektir" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bakan Kasapoğlu, milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonucu sol omuzundan ameliyat olan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Taha Akgül’ün son durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Taha Akgül’ün sağlık durumunun iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Taha kardeşim en kısa zamanda sağlığına kavuşarak, minderdeki yerini alacak ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecektir" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Bakan Kasapoğlu ile Akgül'ün görüşmesi
- Ziyaretten detaylar
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