Bakan Kasapoğlu'ndan Okulu için kutlama mesajı

ANKARA () - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Orhan Okulu'yu tebrik etti.

Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi Şaban Yılmaz'ı altın puanla yenen Orhan Okulu, başpehlivanlığı kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 3 yıl aradan sonra tekrar altın kemeri kazanan Orhan Okulu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin en önemli spor müsabakalarından 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Orhan Okulu'yu gönülden kutluyorum. Bu vesileyle ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak gelecek nesillere bırakma gayretiyle ter döken tüm sporcularımıza ve sporseverlerimize teşekkür ediyorum."