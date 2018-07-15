Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri

Bakan Kasapoğlu'ndan Okulu için kutlama mesajı

ANKARA () - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu,  657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Orhan Okulu'yu tebrik etti. Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi...

Bakan Kasapoğlu'ndan Okulu için kutlama mesajı

ANKARA () - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu,  657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Orhan Okulu'yu tebrik etti.
Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi Şaban Yılmaz'ı altın puanla yenen Orhan Okulu, başpehlivanlığı kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 3 yıl aradan sonra tekrar altın kemeri kazanan Orhan Okulu için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin en önemli spor müsabakalarından 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Orhan Okulu'yu gönülden kutluyorum. Bu vesileyle ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak gelecek nesillere bırakma gayretiyle ter döken tüm sporcularımıza ve sporseverlerimize teşekkür ediyorum."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325