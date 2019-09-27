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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere moral telefonu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün başlayacak 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak milli sporcularla telefonda görüşerek başarı dileklerinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül...
SPOR 27.09.2019, 15:18
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün başlayacak 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak milli sporcularla telefonda görüşerek başarı dileklerinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül - 6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporculara destek verdi. Şampiyonada yer alan Atletizm Milli Takımı kafilesiyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, milli sporculara başarılar diledi. 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde prova niteliği taşıdığına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Ay-yıldızlı bayrağımızı şampiyonada en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Türk halkının duaları sizlerle olacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, sporculara zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyerek, "İnşallah bütün emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bizler de sizler gibi heyecanlıyız. Yüreğinizdeki azmi, heyecanı ve motivasyonunuzu başarıya dönüştürme anlamında önemli bir tecrübeye sahipsiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" açıklamasında bulundu.
ŞAMPİYONADA 20 MİLLİ SPORCUMUZ MÜCADELEDE EDECEK
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8'i kadın olmak üzere 20 sporcu temsil edecek. Atletizm Milli Takımı kadrosundaki sporcular şöyle;
KADINLAR
3000 metre su engelli: Tuğba Güvenç, Özlem Kaya
Maraton: Elvan Abeylegesse, Fadime Suna Çelik
Cirit atma: Eda Tuğsuz
Gülle atma: Emel Dereli
20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal
ERKEKLER
200 metre: Ramil Guliyev
400m engelli: Yasmani Copello
Üç adım atlama: Necati Er
Çekiç atma: Özkan Baltacı
Maraton: Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse
4×100 metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Ramil Guliyev
20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz
İLK GÜN PROGRAMI
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde piste çıkacak atletlerimizin bugünkü ise programı şöyle;
Kadınlar 3000 m. Su Engelli Elemeleri - (Özlem Kaya ve Tuğba Güvenç (Saat: 18.55 ve 19.10)
Bakan Kasapoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül - 6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporculara destek verdi. Şampiyonada yer alan Atletizm Milli Takımı kafilesiyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, milli sporculara başarılar diledi. 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde prova niteliği taşıdığına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Ay-yıldızlı bayrağımızı şampiyonada en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Türk halkının duaları sizlerle olacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, sporculara zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyerek, "İnşallah bütün emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bizler de sizler gibi heyecanlıyız. Yüreğinizdeki azmi, heyecanı ve motivasyonunuzu başarıya dönüştürme anlamında önemli bir tecrübeye sahipsiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" açıklamasında bulundu.
ŞAMPİYONADA 20 MİLLİ SPORCUMUZ MÜCADELEDE EDECEK
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8'i kadın olmak üzere 20 sporcu temsil edecek. Atletizm Milli Takımı kadrosundaki sporcular şöyle;
KADINLAR
3000 metre su engelli: Tuğba Güvenç, Özlem Kaya
Maraton: Elvan Abeylegesse, Fadime Suna Çelik
Cirit atma: Eda Tuğsuz
Gülle atma: Emel Dereli
20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal
ERKEKLER
200 metre: Ramil Guliyev
400m engelli: Yasmani Copello
Üç adım atlama: Necati Er
Çekiç atma: Özkan Baltacı
Maraton: Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse
4×100 metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Ramil Guliyev
20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz
İLK GÜN PROGRAMI
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde piste çıkacak atletlerimizin bugünkü ise programı şöyle;
Kadınlar 3000 m. Su Engelli Elemeleri - (Özlem Kaya ve Tuğba Güvenç (Saat: 18.55 ve 19.10)
Erkekler 3 Adım Atlama Elemeleri- Necati Er)
(Saat: 19.25)
Erkekler 400 m. Engelli Elemeleri - Yasmani Copello Escobar)
(Saat: 20.35)
Kadınlar Maraton - Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik)
(Saat: 23.59)
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