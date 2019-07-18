Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik

ANKARA, () -

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen 10 bin metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerinde 30:59.20 koşarak Tokyo 2020 Olimpiyatları barajını geçen milli atlet Yasemin Can'ı tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen 10,000 metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerinde 30:59.20 koşarak Tokyo 2020 barajını geçen milli atletimiz Yasemin Can'ı kutluyorum. Milli atletimiz 5 binden sonra 10 bin metrede de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanarak bizleri sevindirdi. Milli sporcumuzun olimpiyatlarda da başarılı dereceler elde edeceğine inanıyor, Tokyo 2020 olimpiyatlarına katılım sürecinde mücadele veren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

