banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Masa Tenisi Milli Takımı'na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'te düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 4'ü altın, 4'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan...

SPOR 21.09.2019, 20:11
Bakan Kasapoğlu'ndan Masa Tenisi Milli Takımı'na tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'te düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 4'ü altın, 4'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İsveç'in Helsingborg kentinde yapılan Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 4'ü altın, 4'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:10
Yatsı 20:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Fenerbahçe 5 10
3. Denizlispor 5 8
4. Çaykur Rizespor 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Bursaspor 5 9
5. Hatayspor 4 8
6. Fatih Karagümrük 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 5 10
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Celta de Vigo 5 5
15. Valencia 4 4
16. Mallorca 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0